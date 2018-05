FAO cria projeto para ajudar países da América Central

O governo italiano fará uma contribuição de US$ 5,9 milhões para a FAO, o que permitirá a implantação de um projeto cujo objetivo é fazer com que os produtos agrícolas cheguem mais rapidamente ao mercado, além de melhorar a eficácia das cadeias agroalimentares. A iniciativa da FAO vai envolver mais de 3.500 pequenos e médios produtores agrícolas que poderão elevar sua produção comercial, diz o comunicado.

O projeto tem duração prevista de três anos e meio e contará com a participação direta do Conselho Agropecuário Centro-americano e do Sistema de Integração Centro-americana de Tecnologia Agrícola (SICTA) para a harmonização e integração regional das políticas agrícolas. As informações são da Associated Press.