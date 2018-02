Farc aceitam suspender diálogo se Bogotá pedir As Farc estariam dispostas a suspender as negociações de paz durante o processo eleitoral se o governo colombiano pedir. As eleições na Colômbia ocorrem em maio de 2014 e o presidente Juan Manuel Santos tem até novembro para decidir se será candidato. Há 11 meses, governo e Farc negociam o fim do conflito interno que já dura 50 anos e deixou mais de 200 mil mortos e milhões de desabrigados. Santos afirma que, apesar da lentidão do diálogo, quer continuar com as tratativas.