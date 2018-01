Farc acusadas de novo massacre de agricultores Nove trabalhadores da lavoura de coca foram mortos numa chacina atribuída às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), denunciam autoridades colombianas. ?Eles soltaram alguns e mandaram os outros deitar no chão, e atiraram?, disse Emilio Jimenez, um vereador de Pecheli, a 330 km de Bogotá. Jimenez disse que as Farc provavelmente suspeitaram que as vítimas trabalhavam para grupos armados de direita, que combatem a guerrilha marxista e disputam com ela o controle da produção de coca, matéria-prima da cocaína. Independente da ideologia, ambos os grupos usam o tráfico de entorpecentes para financiar suas operações.