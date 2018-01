Farc admitem "culpa involuntária" em massacre Enquanto as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) reconheciam hoje terem causado, de forma "involuntária", a morte de cerca de cem pessoas no município de Bojayá, os militares oficialistas finalmente começavam a entrar na área de conflito, no noroeste do país. "Ao povo de Bojayá e à população de Chocó, nosso pesar pelo ocorrido. No que for possível, tentaremos ressarcir o dano involuntário", informaram as Farc, por meio de um comunicado lido por telefone a jornalistas. De acordo com as autoridades locais, na última quinta-feira, guerrilheiros lançaram um cilindro de gás recheado de explosivos contra a igreja da cidade de Mojayá, repleta de pessoas que buscavam refúgio dos combates entre rebeldes e paramilitares. A explosão, que destruiu o templo, deixou 117 mortos e 95 feridos nesta cidade do Estado de Chocó, situada 380 quilômetros ao noroeste de Bogotá. "De nossa parte, jamais houve a intenção de agredir a comunidade", garantia o comunicado do bloco José María Córdoba das Farc. A principal guerrilha do país responsabilizou seus inimigos paramilitares pelo elevado número de mortos. Ao contrário do que afirmam sobreviventes e autoridades locais, as Farc garantem que as Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC) entrincheiraram-se perto do templo e executaram muitos habitantes que tentavam fugir dos confrontos.