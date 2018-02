Farc ameaçam prefeitos; jornalistas pedem proteção As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) formalizaram sua exigência de renúncia de todos os governadores, prefeitos e funcionários municipais, ou eles serão convertidos em alvos militares. "As Farc decidiram, em coerência com seu delineamento político-militar e em reciprocidade às medidas adotadas pelo Estado contra elas, exigir a renúncia de todos os governadores, prefeitos e vereadores, não pelo que são como pessoas, mas pelo que representam", afirmou um comunicado rebelde. O documento foi divulgado no site da agência de notícias ANNCOL, que simpatiza com os insurgentes. Para os rebeldes, a função repressiva desses funcionários está configurada no Plano Colômbia, a iniciativa antidrogas e de fortalecimento institucional apoiada pelos Estados Unidos. "Para reprimir mais, é precisamente para isso o mal chamado Plano Colômbia, onde o Estado aplicará sua política de sangue e fogo em todo território nacional, por meio das administrações dos departamentos e municípios", considerou o comunicado. As Farc sustentam que o conflito de 38 anos no país se aprofundou depois do rompimento dos diálogos com o governo do presidente Andrés Pastrana, em fevereiro. "É com o Estado que estamos travando uma luta prolongada e que a cada dia se aprofunda mais, por ter cancelado primeiro todas as possibilidades de uma saída política negociada", acrescentaram. Os rebeldes denunciaram que as recentes eleições "foram vergonhosamente fraudulentas", e portanto eles não reconhecem o caráter legítimo dos funcionários eleitos. "Desta forma estamos explicando ao povo e aos funcionários afetados as razões políticas de nossa medida", acrescentaram. O diretor-executivo da Federação dos Municípios, Gilberto Toro, disse à AP que as Farc tentam "aparecer como vítimas" ao justificarem suas ameaças pela ação repressiva do Estado. Para ele, a guerrilha é que colocou "a democracia sob pressão". Há mais de um mês, as Farc ameaçaram centenas de prefeitos, juízes, procuradores e funcionários municipais para que renunciassem a seus cargos. Proteção Os jornalistas da cidade colombiana de Barrancabermeja, que estão trabalhando sob ameaça de morte dos paramilitares de direita, pediram ao governo nacional medidas de proteção para exercer as funções "livremente". Em Barrancabermeja, um porto no rio Magdalena, sede da principal usina de refino de petróleo na Colômbia, localizada a 255 quilômetros ao nordeste de Bogotá, trava-se uma guerra entre grupos armados de esquerda e de direita. A jornalista Angela Muñoz, abordada na terça-feira por dois homens que se identificaram como membros dos esquadrões da morte organizados nas Auto-Defesas Unidas da Colômbia (AUC), solicitou hoje medidas de segurança para garantir sua vida. Muñoz, diretora do jornal local El Vocero, observou nos noticiários matutinos da TV que os paramilitares "tentam cercear a imprensa em Barrancabermeja, que informa com liberdade".