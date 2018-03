Farc assumem atentado a avião americano A guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) afirmou neste sábado ter derrubado um pequeno avião espião americano no dia 13 deste mês no sul do país e revelou que tem em seu poder "três agentes da CIA" que estava a bordo a aeronave. A bordo do Cessna monomotor viajavam cinco pessoas - um piloto colombiano e quatro americanos. O colombiano e um dos americanos foram assassinados a tiros. Ao mesmo tempo, em Washington, uma fonte do Pentágono disse que o presidente George W. Bush ordenou o envio de outros 150 soldados americanos para a Colômbia a fim de ajudarem nas buscas aos três cidadãos dos EUA em mãos das Farc. "O pequeno avião, segundo fontes militares colombianas, se encontrava realizando tarefas de espionagem contra a guerrilha. Foi o que ratificou a unidade guerrilheira que o derrubou", disse um comunicado das Farc emitido nas montanhas da Colômbia e datado de 21 de fevereiro, mas divulgado apenas hoje. O secretariado-geral das Farc afirmou que "só podemos garantir a vida e a integridade física dos três oficiais ´gringos´ em nosso poder se o Exército colombiano suspender imediatamente as operações militares". O avião, cuja queda havia sido noticiada como acidental, foi, segundo a versão da guerrilha, derrubado em 13 de fevereiro em Florencia, a 350 km a sudoeste de Bogotá - uma zona selvagem onde existem grandes extensões de plantações de coca. No entanto, os insurgentes não fazem nehuma menção sobre o assassinato que lhes é atribuído de um sargento colombiano e de um agente americano, cujos cadáveres foram encontrados perto da aeronave com tiros na cabeça e no tóraax. "Sabemos do interesse pelo fato de a Embaixada americana em Bogotá e algumas personalidades terem feito um veemente apelo às Farc para que respeitem a vida e a integridade física dos três oficiais ´gringos´", diz o comunicado da maior guerrilha do país. As Farc são consideradas pelo governo dos EUA como uma "organização terrorista". Mais de 3 mil soldados, com apoio de helicópteros artilhados e aviões de combate, participam da gigantesca operação de busca e resgate dos três americanos. Em troca de informação, o governo oferece US$ 357.142 a quem fornecer pistas dos seqüetradores e dos reféns. As Farc dizem que foi a Frente Sul que derrubou o Cessna no dia 13 deste mês, às 8h10 (hora local), quando a aeronave voava sobre uma zona denominada Santana de Hermosas, no município de Florencia, no departamento (estado) de Caquetá.