FARC assumem seqüestro de 3 alemães na Colômbia As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) se responsabilizaram hoje pelo seqüestro de três cidadãos alemães, entre eles um funcionário de uma agência de cooperação alemã, em julho passado no sul do país. Os três alemães foram capturados quando viajavam por uma estrada de Silvia, a 320 km a sudoeste de Bogotá. "A coluna de Jacobo Arenas das FARC-Exército do Povo comunica... que em 18 de julho, na localidade (conhecida como) Ladrilleras de Naranjo, município de Silvia, no departamento (estado de) Cauca, unidades nossas retiveram os senhores Rayner Brudhmann, Thomas e Ulrich Künzel", leu um membro do comitê temático das FARC, Iván Ríos, para a cadeia Radionet. Ulrich Künzel trabalha para a agência de cooperação alemã GTZ. Os outros dois eram seu irmão e um amigo, que viajavam pela Colômbia. O comunicado rebelde afirma que, uma vez reunidas as informações sobre as atividades que realizavam os seqüestrados, sua situação será definida. Tanto o governo alemão como a União Européia (UE) anunciaram que sua cooperação a programas de desenvolvimento na Colômbia está ameaçada pelas atitudes das FARC. A UE se comprometeu a doar US$ 293 milhões a programas de desenvolvimento alternativo para combater o narcotráfico. A principal guerrilha do país também seqüestrou em julho um ex-governador que viajava em um veículo das Nações Unidas, contando por isso com imunidade diplomática. Além disso, a agência nipônica Kyodo afirmou ontem que as FARC admitiram ter em seu poder um empresário japonês seqüestrado em Bogotá.