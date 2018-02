FARC ataca obra inaugurada pelo presidente colombiano Foças militares e órgãos de segurança redobraram o trabalho de vigilância hoje em Florença, após um ataque rebelde de 30 minutos realizado antes da visita do presidente Andrés Pastrana, informou hoje o governo. Comandos das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) atacaram com rajadas de fuzil na madrugada, um centro de recreação em Florença, capital de Caquetá, 260 quilômetros ao sul de Bogotá, segundo a mesma fonte. O ataque ocorreu no momento em que um grupo de trabalhadores levantava uma faixa em frente ao centro de recreação onde se realizaria um ato público de inauguração das obras com a presença do presidente Pastrana. Nada foi informado a respeito das vítimas em conseqüência do ataque atribuído ao FARC.