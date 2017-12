Farc atacam dois povoados e roubam sedes de banco estatal Membros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) atacaram na noite de sexta-feira os povoados de Villahermosa e Casabianca, a oeste da capital colombiana, roubaram um banco e feriram um policial. Segundo a polícia do departamento de Tolima, as ações foram simultâneas e, embora oficialmente não tenha sido confirmada nenhuma morte, um morador de Villahermosa assegurou à rádio que uma menina morreu ao receber um tiro no peito. Os dois municípios são vizinhos e estão localizados na Cordilheira Central dos Andes colombianos, no norte de Tolima. Os ataques fazem parte de uma escalada de violência desatada há uma semana pelas guerrilhas das Farc em várias regiões do país, inclusive Bogotá, às vésperas da posse na segunda-feira do presidente Álvaro Uribe para um segundo mandato. A violência da última semana deixou pelo menos 30 mortos, entre eles policiais e civis. As fontes acrescentaram que os guerrilheiros saquearam as sedes do Banco Agrário nos dois municípios, sem que se saiba a quantia roubada. Em Villahermosa, o policial Mario Pontes Rodríguez ficou ferido e foi levado a Bogotá. O secretário de governo de Tolima, Eduardo Bejarano, disse que os dois povoados voltaram à tranqüilidade, após várias horas de confrontos.