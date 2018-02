Farc continuam a ameaçar prefeitos O prefeito de Cartagena, no norte da Colômbia, confirmou ter sido ameaçado pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), enquanto seu colega de Bogotá dizia que rejeitará os pedidos de renúncia de 13 prefeitos da região metropolitana, apresentados em razão da campanha de intimidação atribuída a essa organização guerrilheira contra os políticos. Carlos Díaz Redondo, prefeito da cidade turística de Cartagena, assegurou à Radio Caracol que seu nome figura na lista de funcionários ameaçados pelas Farc. O maior grupo guerrilheiro da Colômbia vem ameaçando funcionários municipais em pelo menos 25 dos 32 departamentos (estados), além dos prefeitos, como é o caso dos 13 da área de Bogotá. "Acho que é uma ameaça normal dentro da circunstância de anormalidade do país", disse Díaz Redondo, acrescentando que se trata de uma estratégia militar das Farc de fazer atos concretos de agressão às instituições e tentar amedrontar" para criar um clima de "desestabilização profunda". Ao mesmo tempo, seu colega de Bogotá, Antanas Mockus - que nesta quarta-feira começou a usar colete à prova de balas - assegurou que não aceitará a demissão de 13 prefeitos da região anexa à capital, um pedido apresentado diante da "gravidade do conflito armado que vive o país e a falta de garantias concretas". Mockus baseia sua rejeição do pedido à necessidade de os prefeitos cumprirem o compromisso assumido quando foram eleitos e esclareceu que ordenou ao Exército e à polícia que reforcem a proteção aos funcionários municipais.