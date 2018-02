Farc denuncia assassinato de 3 militantes no sudoeste da Colômbia

BOGOTÁ - O partido político Força Alternativa Revolucionária do Comum (Farc), surgido do desarmamento da guerrilha, denunciou nesta quinta-feira, 1º, o assassinato de três de seus militantes, bem como de um menor de idade no município de Santa Cruz, no Departamento (Estado) de Nariño.

"Com profunda dor recebemos no dia de ontem a notícia que confirma o desaparecimento, tortura e posterior assassinato de nossos camaradas William Rivera, Jhojan Silva e Luis Cortés Cabezas e o jovem menor de idade David Rivera", afirmou o partido em um comunicado assinado por seu Conselho Político Nacional.

Segundo a Farc, "tudo indica que os responsáveis pelo crime são integrantes ativos" do Exército de Libertação Nacional (ELN), que opera nesse Departamento fronteiriço com o Equador.

"Resistimos a pensar que membros de uma organização com base nos princípios do humanismo estejam comprometidas com a execução deste ato reprovável, razão pela qual solicitamos de maneira urgente que o ELN esclareça publicamente tal informação", acrescentou o comunicado.

Diante desta situação, o partido pediu ao governo e ao ELN que continuem com as negociações de paz, suspensas desde segunda-feira pelo presidente Juan Manuel Santos por causa de três atentados contra a polícia no último fim de semana, que deixaram 7 mortos e 47 feridos.

"Os esforços para completar a solução política e negociada para o conflito devem continuar e um novo cessar-fogo bilateral deve ser pactuado entre o Estado colombiano e o ELN", detalhou o movimento.

No dia 23 de janeiro, a Farc denunciou 49 ataques contra ex-combatentes e militantes, dos quais 36 foram assassinados desde a assinatura do acordo de paz em novembro de 2016 com o governo colombiano.

Em 17 de janeiro, o partido manifestou que dois ex-guerrilheiros foram assassinados no município de Peque, no Departamento de Antioquia. Quatro dias depois, vários militantes da Farc foram atacados no Departamento de Arauca, fronteiriço com a Venezuela, por suposta dissidências da ex-guerrilha que não aceitam o acordo de paz. / EFE