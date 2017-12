Partido Farc denuncia quarto assassinato de ex-guerrilheiro no semestre

BOGOTÁ - O atual partido político da Força Alternatica Revolucionária do Comum (Farc) denunciou nesta quarta-feira, 13, o assassinato de um ex-guerrilheiro que recebeu indulto em virtude do acordo de paz estabelecido no ano passado entre antiga guerrilha com o governo da Colômbia. Em novembro, a ex-guerrilha denunciou o não cumprimento do que foi pactuado, apesar do compromisso do governo de seguir adiante com o combinado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

++ Um ano após acordo de paz, há pendências entre Colômbia e Farc

"É o quarto militante assassinado no município (de Ituango) ao longo deste segundo semestre", disse a Farc em um comunicado pelo Twitter. A vítima era Jairo Ortiz Betancur, membro do partido.

No existe una ruta diferenciada de reincorporación para l@s ex prisioner@s que permita una reincorporación digna e integral, que garantice el goce efectivo de derechos y oportunidades, esto teniendo en cuenta sus condiciones y características propias de su estancia en reclusión. pic.twitter.com/yuLkdU72Qv — Corporación SJ (@CSJURIDICA) 14 de dezembro de 2017

A ex-guerrilha pediu que as autoridades municipais e nacionais esclareçam os fatos e garantam proteção a todos os seus militantes e comunidades. Ao mesmo tempo, pediu para que a comunidade internacional esteja atenta à sistematicidade que se apresenta nesses feitos.

++ Conflito entre ELN e dissidentes das Farc deixa 13 mortos na Colômbia

O governo colombiano e as Farc assinaram um acordo de paz por meio do qual o grupo se converteria em partido político e, depois de concluir o desarme, seguiria com o processo de retorno dos integrantes para a vida em sociedade.

O acordo inclui ainda um decreto de anistia que pode ser concedida por via judicial, ou seja, pelos juízes ou por via administrativa. /EFE