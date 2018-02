FARC devem libertar general na próxima semana

Santos disse neste sábado através de sua conta no Twitter que as autoridades estão trabalhando nos detalhes para receber o general Ruben Dario Alzate e outros quatro prisioneiros.

Os membros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) capturaram

Alzate e dois outros militares em 9 de novembro em uma área remota do oeste da Colômbia. Santos respondeu à ação, suspendendo as negociações, que ocorriam em Cuba, para acabar com a guerra civil no país.

O presidente disse vai retomar as conversações depois da libertação de Alzate, que é o militar de nível mais alto já capturado pelos rebeldes. Fonte: Associated Press.