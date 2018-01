Farc divulgam vídeo de política seqüestrada em 2002 A ex-senadora e presidenciável colombiana Ingrid Betancourt implorou ao governo que a resgate das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, as Farc, que a seqüestraram há um ano e meio. "Um resgate, sim, definitivamente. Mas não qualquer resgate", diz Ingrid, em um vídeo veiculado pela imprensa local. "É importante que o presidente (Alvaro Uribe) tome diretamente a decisão." O pedido é o primeiro sinal de que Ingrid ainda esteja viva desde as imagens veiculadas pela guerrilha em julho de 2002, quatro meses após o seqüestro. Não há como saber, porém, quando o novo vídeo foi feito. As Farc mantêm cativos dezenas de políticos colombianos.