Farc dizem que candidata pode ser trocada por prisioneiros As Farc trocarão a ex-candidata à presidÊncia da Colômbia, Ingrid Betancourt, por prisioneiros rebeldes, garantiu Raúl Reyes, o segundo mais importante chefe desta organização, de acordo com o jornal El Comercio. "As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia mantêm sua proposta de que a senhora Betancourt também é parte do grupo de prisioneiros trocáveis", afirmou Reyes, que, de acordo com o diário, foi contatado num acampamento guerrilheiro da região de Putumayo. ?No momento em que a troca por prisioneiros das Farc se realizar, ela será libertada", acrescentou Reyes, segundo a versão do jornal. Reyes negou informes do governo e da imprensa colombianos, segundo os quais sua saúde está em risco. "Estou em perfeito estado. Esta mentira foi plantada pelo Exército e a mídia colombiana (...)", afirmou.