Farc e governo acertam acordo para reparação de vítimas

HAVANA - Os negociadores do governo colombiano e das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) assinaram nesta terça-feira, 15, em Havana o acordo final sobre as vítimas do conflito - sistema de verdade, justiça, reparação e não repetição - que garante a aplicação da justiça para guerrilheiros e militares e a reparação integral a vítimas. Após o anúncio do acordo, o chefe negociador do governo, Humberto de la Calle, afirmou, que a assinatura representava um prognóstico do "fim do conflito".

"Não é retórica dizer que o anúncio do acordo sobre o reconhecimento dos direitos das vítimas, prognostica o possível fim do conflito e a ascensão de uma paz firme", discursou De la Calle, que reforçou que o prazo máximo para a assinatura do acordo final de paz continua sendo 23 de março do ano que vem. Após o acordo de paz, as Farc têm 60 dias para largar as armas.

O chefe negociador da guerrilha, Ivan Márquez, também assinou o documento e afirmou que as Farc ajudarão na reparação às vítimas do conflito. "Sem verdade não há reconciliação possível. Todas as partes envolvidas assumem a responsabilidade de reparar o dano causado", disse, diante de algumas vítimas do conflito que já dura mais de 50 anos.

Na declaração conjunta, as duas partes destacam que o acordo assinado hoje representa um "passo fundamental de avanço" para a construção de uma "paz estável e duradoura". A questão das vítimas, quinto ponto da agenda de negociações realizadas em Havana, Cuba, era o tema mais sensível das conversas e começou a ser discutido em setembro do ano passado.

Em setembro deste ano, o histórico aperto de mãos entre o presidente Juan Manuel Santos e o líder guerrilheiro Rodrigo Londoño, conhecido como Timochenko, marcou o maior avanço na questão das vítimas - a justiça. Na ocasião foi anunciada a criação de uma jurisdição especial para tratar dos casos relativos ao conflito.

Ontem, a criação do tribunal especial foi reforçada. "As sentenças proferidas pelo Tribunal para a Paz não poderão ser modificadas. Haverá segurança jurídica para todos os atores (do conflito), combatentes ou não. Essa é a garantia autêntica do fim do conflito", afirmou De la Calle.

A questão de reparação ficou definida no acordo assinado. Ficou acertado que haverá uma reparação integral às vítimas, com indenizações, trabalho de busca por pessoas desaparecidas durante os anos do conflito e reconhecimento de responsabilidade por crimes cometidos na época.

Além da "reparação coletiva", ficaram determinados alguns pontos em que as Farc deverão atuar em conjunto com o governo: a reparação de estradas, a substituição do cultivos de plantas ilegais, a busca pelos desaparecidos e o processo de desminagem - iniciado em junho deste ano. As duas partes também deverão fazer um pedido de desculpas às vítimas.

"Hoje reivindicamos nossa dignidade", afirmou Jineth Bedoya, em nome das vítimas, que participaram das conversas sobre o quinto ponto da agenda de negociações.

Durante o evento de ontem, De la Calle e Ivan Márquez rubricaram o documento que também foi assinado pelos representantes dos países fiadores do processo de paz, Cuba e Noruega, e dos países que o acompanham, Chile e Venezuela.

O acordo estabelece que, quando houver o acordo final de paz, poderá ser concedida a anistia mais ampla possível, mas não poderão se beneficiar da medida e nem receberão indultos os autores de crimes contra a humanidade, genocídio, graves crimes de guerra ou violações aos direitos humanos.

Já haviam sido acertados os pontos sobre a questão agrária, a participação política das Farc e o combate ao narcotráfico. Para o acordo final da paz, resta acertar o ponto três da agenda de negociações: o fim do conflito, que abrange o cessar-fogo bilateral e as Farc deixarem as armas. /AP e EFE