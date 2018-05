Farc ''''entregarão corpos de deputados no sábado'''' Os corpos de 11 deputados do departamento colombiano de Valle seqüestrados em 2002 pelo grupo guerrilheiro Farc e mortos em junho serão entregues no sábado às autoridades, afirmou ontem a TV Caracol, citando fontes militares. As Farc dizem que eles morreram num fogo cruzado com militares. Bogotá diz que foram executados pela guerrilha.