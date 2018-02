Farc envia líder guerrilheiro para negociações em Cuba As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) informaram neste domingo que o líder Pablo Catatumbo viajou no sábado à Havana para participar das negociações de paz com o governo colombiano. O comunicado divulgado pelas Farc inclui uma foto do líder rebelde em Havana junto com outros dois guerrilheiros.