Farc exigem renúncia de autoridades e ameaçam candidatos As insurgentes Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) estenderam suas ameaças contra todas as autoridades locais do estado de Arauca, no leste do país, dando-lhes 10 dias de prazo para deixarem seus cargos. Se se negarem a cumprir a exigência, a guerrilha declarará como "objetivos militares" o governador, 7 prefeitos, 77 vereadores, 11 deputados departamentais e 2 congressistas da convulsionada província petrolífera que faz fronteira coma Venezuela. O governador interino de Arauca, Carlos Eduardo Bernal, declarou que as Farc emitiram um comunicado exigindo a renúncia de toda a classe política do departamento. Além disso, ameaçaram os candidatos às eleições departamentais de 7 de julho. Bernal rejeitou as pressões da guerrilha e anunciou ter sido recomendado às autoridades locais que evitem viajar a zonas rurais e que informem a polícia e o exército sobre seus movimentos. Também lamentou o assassinato, na quarta-feira à noite, do presidente da Câmara de Comércio de Arauca, Carlos Gaona, morto a tiros por um comando armado em sua própria casa. Outro governo departamental, o de Bolívar, igualmente reconheceu nas últimas horas que quatro de seus prefeitos foram ameaçados pelas Farc, enquanto no departamento de Santander foram denunciadas pressões sobre 35 prefeitos. Tais intimidações se somam às que foram feitas sobre vereadores, promotores, juízes e empregados municipais dos departamentos de Caquetá, Cauca, Huila e Putumayo, no sul da Colômbia. O ministro do Interior, Armando Estrada, definiu estas pressões como parte de uma estratégia das Farc para desocupar pela força uma vasta área do país recriando, desta forma, uma espécie de zona de distensão, como a que tiveram durante os diálogos de paz. "O governo irá enfrentar as ameaças que se apresentam e obter um clima de confiança que permita aos prefeitos continuar trabalhando", disse Estrada ontem à noite, no encerramento de uma reunião sobre segurança. Estrada assegurou que até o momento são 47 os prefeitos ameaçados que estão trabalhando fora da sede de suas administrações. O presidente da Federação de Municípios, Gilberto Toro, informou que o governo lhes prometeu maior proteção da força pública aos funcionários ameaçados. "Serão tomadas todas as medidas que permitam proteger a vida e neutralizar a estratégia das Farc", disse Toro. Lista de terroristas A União Européia (UE) acrescentará, na próxima semana, as Farc à sua lista negra de organizações terroristas, segundo fontes diplomáticas européias. Os funcionários da UE disseram que os 15 países concordaram com a inclusão. Ao entrarem para a lista da UE, as Farc poderão ter suas contas bancárias na Europa congeladas ou confiscadas. Podem ainda sofrer outro tipo de sanções. A decisão final será tomada na próxima segunda-feira, durante a reunião de ministros de Relações Exteriores da UE. No mês passado, a UE incluiu as forças paramilitares Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC) na referida lista, mas não catalogou as Farc nem o rebelde Exército de Libertação Nacional (ELN) como tais - decisão que provocou reações adversas no governo colombiano. A inclusão das Farc na lista da UE foi pedida pelo presidente Andrés Pastrana em maio, quando se divulgou que o continente europeu havia decidido deixar as Farc fora de sua lista para não bloquear futuras negociações de paz. A lista da UE foi esboçada pela primeira vez em dezembro, em razão da luta contra o terrorismo. Outro grupo sul-americano catalogado pela UE como terrorista foi o Sendero Luminoso, do Peru. As reações à medida na Colômbia não se fizeram esperar: o procurador geral Luis Camilo Osorio disse ter sido uma decisão muito importante, que dá ao organismo europeu "instrumentos adicionais para combater as finanças e para buscar instrumentos através dos quais se possa aplicar (às Farc) a justiça internacional".