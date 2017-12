Farc exigem renúncia de todos os prefeitos da Colômbia hoje O grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) exortou todos os prefeitos do país a renunciarem antes da meia-noite de hoje para evitar serem "capturados" ou "executados", na mais grave ameaça às autoridades civis em meio ao conflito interno. A ameaça das Farc - agora contra todos os 1.097 prefeitos do país e não mais a 200 deles, como antes - é um sério desafio ao governo do presidente colombiano, Andrés Pastrana, e ao do presidente eleito Alvaro Uribe, que assume o poder em 7 de agosto. Dezenas de prefeitos e funcionários públicos já renunciaram por causa das intimidações dos rebeldes, que, segundo Pastrana, querem criar um vazio de poder no país. A advertência foi feita hoje desde a clandestinidade pelo comandante "Byron" a diversas emissoras de rádio. "Chegou a hora de nós, colombianos, construirmos um novo poder popular, digno, soberano, honesto e democrático, para o qual devemos começar desconhecendo as velhas instituições e os representantes do Estado burguês latifundiário", disse o comunicado. As ameaças das Farc, que têm 17 mil combatentes, também incluem vereadores, juízes e promotores. Segundo "Byron", esta é uma resposta à guerra declarada pelo governo com a ruptura, em fevereiro, de uma negociação de paz de mais de três anos. Os prefeitos ameaçados criticaram o governo Pastrana e reclamaram da falta de ações efetivas e imediatas que lhes permitam permanecer nos cargos. Para eles, o plano de emergência anunciado na terça-feira pelo governo contém medidas ineficazes para solucionar a grave situação em que vivem. Pressionado pelos prefeitos, Pastrana acabou aceitando um pedido para estudar a possibilidade de decretar o estado de exceção, algo que ele considerava impensável. Segundo o ministro do Interior, Armando Estrada, será formada uma comissão para estudar a adoção da medida.