Farc matam dois policiais que mantinham como reféns As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) anunciaram ter matado dois policiais que mantinham como reféns, incluindo o cabo José Perez, cujo filho, Andrés Felipe, doente de câncer, ficou famoso ao pedir para vê-lo antes de morrer (o que ocorreu em dezembro). José foi morto ao tentar fugir do cativeiro, em uma região montanhosa do noroeste do país.