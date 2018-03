Farc negam ter negociado com França libertação de Granda

As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) negam ter negociado com a França a libertação do seu "chanceler", Rodrigo Granda. Os rebeldes insistem na desmilitarização dos municípios de Pradero e Florida para conversar sobre uma troca humanitária com o governo colombiano. O jornalista independente Lázaro Vivero disse à Rádio Caracol ter entrevistado Luis Edgar Devia, membro do Secretariado do Estado-Maior Central (cúpula) das Farc. O líder rebelde garantiu a ele que o grupo não negociou com o governo da França a saída da prisão de Granda. Vivero acrescentou que segundo Devia, conhecido como Raúl Reyes, as Farc escolheram há muito tempo três nomes para discutir o tema da possível troca entre guerrilheiros presos e reféns. Eles são Fabián Ramírez, Felipe Rincón e Carlos Antonio Lozada. As declarações levam à conclusão de que Granda, libertado por uma decisão unilateral do presidente colombiano, Álvaro Uribe, não teria o aval para negociar o intercâmbio. Segundo Vivero, "Reyes" enfatizou que só haverá encontros com representantes do governo nas localidades de Pradero e Florida, no departamento do Valle del Cauca (sudoeste), que antes devem ser desmilitarizadas. "Reyes" também comentou a situação do menino Emmanuel, filho da ex-candidata à Vice-Presidência Clara Rojas, que está em poder das Farc há mais de cinco anos. O chefe rebelde lamentou a situação da criança nascida em cativeiro, mas disse que muitas outras vivem no mesmo estado e citou como exemplo os filhos das guerrilheiras presas. Em contatos com a imprensa, Granda agradeceu ao presidente da França, Nicolas Sarkozy, pelas gestões pela paz na Colômbia.