Farc negam ter vínculos com Beira-Mar O porta-voz das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), Raúl Reyes, negou a existência de qualquer vínculo de sua organização com o narcotraficante brasileiro Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar. Falando na noite desta quinta-feira, Reyes assegurou que as acusações de vínculos fazem parte de uma trama montada pelo Exército colombiano para atrapalhar o processo de paz que as FARC mantêm com o governo do presidente Andrés Pastrana há mais de dois anos. Fernandinho, em suas declarações à Promotoria Geral da Colômbia na semana passada, negou manter negócios ilícitos com as FARC. Ele disse que conhecia, sim, o "Negro Acácio", comandante da Frente 16 das FARC que opera na fronteira com o Brasil. Essa frente é acusada pelas autoridades militares de ser um dos maiores provedores de drogas aos narcotraficantes de países vizinhos. De acordo com as autoridades colombianas, o capo brasileiro vivia na selva amazônica colombiana sob a proteção das FARC. Segundo informes oficiais, Fernandinho entregava mensalmente a essa guerrilha US$ 10 milhões, produto de suas vendas de narcóticos e de drogas.