Farc oferecem diálogo ao próximo presidente As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) afirmaram que, embora as campanhas dos candidatos às eleições presidenciais de 26 de maio tenham sido "agressivas e desafiadoras", estão dispostas a dialogar como o novo governo, para a solução do conflito interno. Em comunicado dirigido aos candidatos Alvaro Uribe, Horacio Serpa e Noemí Sanín, a guerrilha acusou-os de amarrar suas "estratégias propagandísticas primeiro ao cancelamento dos diálogos de paz e, agora, à confrontação total com as Farc". Para os rebeldes, em suas intervenções pela televisão os candidatos "estimularam a escalada da violência política e social que nos consome". Não fizeram, no entanto, qualquer referência à ofensiva lançada pelo grupo após o rompimento das negociações de paz em 20 de fevereiro passado, após três anos de conversações sem resultados. "A dureza da situação que afeta o país foi agravada pela ruptura dos diálogos, pelo desgoverno, pelas miseráveis condições de vida em que continua mergulhada a maioria (da população), pelas fraudulentas eleições (para o Congresso) de 10 de março e pelas mentiras oficiais", disseram as Farc. "É preciso dialogar, mas convencidos uns e outros da necessidade de profundas mudanças democráticas em questões econômicas e sociais, assim como na composição política do poder, porque, do contrário, pode-se apresentar outra frustração", acrescentaram. O candidato das forças de centro-direita, Alvaro Uribe, favorecido nas pesquisas, anunciou na terça-feira estar disposto a retomar negociações com as Farc - mas em meio a uma trégua total, sem ações terroristas nem seqüestros e com o compromisso, por parte da guerrilha, de afastar-se do narcotráfico. As Farc reiteraram "ao novo presidente, seja quem for", que "só uma profunda convicção na solução política do conflito social e armado de que padece a família colombiana poderá aproximar-nos solidamente da nova Colômbia, democrática e com justiça social".