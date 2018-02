Farc ordenam imediato assassinato de prefeitos na Colômbia Um comando das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que opera no centro do país e na fronteira com a Venezuela, ordenou nesta quinta-feira a suas forças que matem ou seqüestrem imediatamente funcionários de dez Departamentos (Estados) que não tenham renunciado, indicou um comunicado divulgado na internet. "O Estado-Maior do Bloco Oriental das Farc ordena a todos os estados-maiores de suas 27 frentes, comandos da rede urbana e forças disponíveis, que notifiquem os funcionários dos governos departamentais de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupes e Amazonas a renunciarem imediatamente a seus cargos", indicou o comunicado divulgado na página na internet da Agência de Notícias da Nova Colômbia (Anncol). "É necessário que todas as frentes em suas diferentes áreas ponham em prática já nossa decisão. Nosso objetivo é não deixar que representantes do Estado trabalhem em nenhum dos Departamentos", destacou a nota do bloco oriental, comandado entre outros por Germán Briceño (conhecido como Grannoblees), irmão do Jorge Briceño - número 2 das Farc. O bloco oriental, que opera em 10 dos 32 Departamentos da Colômbia, ratificou a convicção de que está travando uma guerra contra um regime político que qualifica de oligárquico e contrário às mudanças sociais. Há mais de um mês, a principal guerrilha da Colômbia tem ameaçado prefeitos, juízes, promotores e funcionários dos 1.098 municípios do país para que deixem seus cargos, sob pena de serem declarados objetivos militares. Segundo o Ministério do Interior, até agora 318 prefeitos já foram ameaçados e mais de 120 apresentaram renúncia. O presidente colombiano, Andrés Pastrana, rejeitou as demissões e ofereceu maior proteção aos funcionários ameaçados. O governo acusa as Farc de tentar criar um vazio de poder nos municípios. As Farc lançaram as ameaças por causa da decisão de Pastrana de romper em fevereiro as negociações de paz de mais de três anos, após considerar que o grupo rebelde havia preferido a via do terrorismo à da reconciliação. Supostos guerrilheiros das Farc seqüestraram hoje a filha de três anos do prefeito do município de Colón, Libardo Erazo. O prefeito afirmou que já havia renunciado ao cargo, mas sua aceitação dependia do governo de Nariño. Ele pediu aos seqüestradores que libertem a filha e a empregada que estava com ela. Em Cartagena, quatro pessoas morreram e mais de dez ficaram feridas hoje na explosão de uma poderosa bomba na cidade colombiana de Cartagena, o balneário turístico mais importante da Colômbia, informou a polícia. A bomba de aproximadamente 30 quilos explodiu em uma casa em um setor operário de Cartagena - longe das praias e dos hotéis - causando a morte de quatro pessoas, entre elas um menino de 8 anos. De acordo com a polícia, a explosão destruiu duas construções e causou danos em outras seis. "Está sendo investigado se as pessoas estavam com a bomba dentro de uma das casas e a estavam manipulando. Até agora, é a hipótese mais sólida que temos", disse um policial. Apesar de Cartagena ser considerada uma das cidades mais seguras da Colômbia, nos últimos anos tem sido alvo de várias ações violentas. A polícia também informou que o locutor de rádio Denis Sánchez Lora foi morto hoje a tiros por desconhecidos em Carmen de Bolívar, norte do país, elevando a seis o número de jornalistas assassinados este ano.