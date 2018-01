Farc pedem à UE para não ser rotulada de terrorista As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) estão aproveitando a Cúpula entre a América Latina e a Europa, que se realiza em Madri, para pedir que a União Européia (UE) não aceite a proposta do governo colombiano de classificar o grupo como uma organização terrorista. Depois dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, a Casa Branca passou a incluir os guerrilheiros colombianos na lista dos grupos terroristas internacionais. O presidente da Colômbia, Andrés Pastrana, acabou aceitando a missão de conseguir apoio internacional para que as Farc sejam consideradas como uma organização formada por terroristas. Mas o obstáculo na tentativa de dar uma nova classificação à guerrilha é a relutância de alguns países europeus, como a França e a Suécia, em reconhecer as práticas da Farc como terrorismo. Em uma carta enviada na semana passada aos governos europeus e assinada pelo guerrilheiro Raúl Reyes, as Farc pedem que a UE mantenha essa posição durante a Cúpula de Madri, apesar das pressões contrárias de alguns governos, como o da Espanha. "Durante três anos e meio de diálogo, fomos para o atual governo colombiano dignos interlocutores políticos e reconhecidos nacional e internacionalmente como a oposição armada ao regime governante", afirma Reyes, na carta obtida pela AE e que ainda aponta que, ao buscar o diálogo para a paz, o caráter político das Farc fica evidenciado. Uma das conseqüências da transformação do status das Farc em terrorista seria o fim da possibilidade de que seus membros pudessem viver nos países europeus, como ocorre atualmente. Além da carta à UE, as Farc enviaram um comunicado ao governo suíço pedindo que Berna não aceite a proposta dos Estados Unidos de classificar o grupo como uma organização terrorista. O objetivo dos norte-americanos seria conseguir congelar as contas bancárias de pessoas ligadas ao grupo, alegando se tratar de terroristas. Até agora, o governo suíço, um dos principais mediadores do conflito na Colômbia, informa que não tomou qualquer tipo de medida no sentido proposto pelos Estados Unidos.