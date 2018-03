Farc pedem reunião com Daniel Ortega As Farc rejeitaram negociar um acordo de paz com o presidente colombiano, Álvaro Uribe. Segundo carta divulgada ontem, os guerrilheiros querem a mediação do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega. A carta é datada de 26 de junho, uma semana antes da libertação de Ingrid Betancourt.