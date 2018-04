Farc pedem soro e remédios para refém As Farc pediram a camponeses do sudeste colombiano que arranjassem soro e remédios para o ex-senador Jorge Eduardo Gechem, refém do grupo, segundo o jornal El Tiempo, que cita fontes da inteligência colombiana. Em ligações interceptadas, os guerrilheiros teriam dito que Gechem está em estado "grave". Ontem, as Farc confirmaram que irão libertá-lo.