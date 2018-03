Farc pretendem libertar 3 reféns, diz ex-senadora A ex-senadora colombiana Piedad Córdoba afirmou ontem que possui as coordenadas do local onde, segundo espera, serão libertados dois policiais e um militar em poder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) desde janeiro. "Estamos prontos para começar as libertações", escreveu Piedad no Twitter. A ex-senadora disse que vai acertar os detalhes a Cruz Vermelha em Bogotá.