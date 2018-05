Farc prometem libertação de 5 reféns As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) anunciaram ontem que libertarão cinco reféns como um gesto de apoio à senadora Piedad Córdoba, destituída pela procuradoria-geral e acusada de ligação com os rebeldes. As Farc informaram que os reféns, três militares e dois políticos locais, serão libertados "como gesto de desculpas à senadora da paz". A data dependerá das garantias outorgadas pelo governo colombiano para que Piedad possa receber os reféns. A senadora perdeu seus direitos políticos por 18 anos após ser acusada de favorecimento às Farc.