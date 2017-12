Farc prometem libertar 302 reféns As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), após dois anos e meio de negociações de paz com o governo do presidente Andrés Pastrana, prometeram libertar nesta quinta-feira 302 militares e policiais capturados em combate, alguns há mais de três anos. A entrega, que ocorrerá no município de Macarena, na área desmilitarizada, foi qualificada pelas Farc como um "gesto unilateral de paz". Os 60 militares restantes serão entregues no fim de semana no Departamento de Antioquia.