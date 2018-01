Farc propõe diálogo ao próximo presidente colombiano As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) expressaram hoje vontade de iniciar diálogos de paz com o presidente que for eleito nas próximas eleições e estabeleceram as condições para uma futura negociação. "As Farc reiteram ao povo colombiano e ao novo presidente, seja ele quem for, sua profunda convicção sobre a urgente necessidade de uma solução política para o conflito social e armado de que padece a família colombiana", disse no domingo à noite um comunicado do Secretariado do Estado Maior da guerrilha. Entre as condições mencionadas para a retomada dos diálogos de paz, os rebeldes exigem a desmilitarização dos departamentos de Caquetá e Putumayo (mais de 113.000 km2), que não sejam qualificados pelo governo como "terroristas" e um combate frontal do Estado contra os grupos paramilitares. No comunicado publicado na Internet, as Farc também propuseram que uma futura negociação resgate a agenda comum desenvolvida com o governo do presidente Andrés Pastrana, durante o processo de paz que se desenrolou entre janeiro de 1999 e fevereiro de 2002. O líder nas pesquisas, Alvaro Uribe, rejeitou a proposta rebelde e pediu aos colombianos para se concentrarem nas próximas eleições. "Essa proposta não é para ser discutida, o que o país deve fazer é aplicar segurança. É preciso comprometer-se com uma política de autoridade firme, que proteja os cidadãos e consiga dissuadir os violentos", disse Uribe, que lidera as pesquisas com 49,3% das preferências. O candidato liberal Horacio Serpa, que tem 23% das preferências, sustenta que o diálogo com a guerrilha deve ser realizado com firmeza e com a adoção de uma trégua.