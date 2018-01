Farc vêem Chávez como ´líder ideológico´, diz chanceler O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, transformou-se em um "líder ideológico" para a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), disse na terça-feira, 20, o chanceler colombiano, Fernando Araújo. O chanceler, que passou seis anos seqüestrado pelas Farc, afirmou que conseguiu confirmar essa situação enquanto estava no cativeiro. "Eles gostam de sua revolução bolivariana. Eles pensam que Chávez é o líder ideológico deles neste momento", garantiu Araújo em um evento do Conselho das Américas, um centro de investigação em Washington. Esta é a primeira visita de Araújo a Washington, semanas depois de assumir o cargo, após a renúncia da ex-chanceler María Consuelo Araújo devido a um escândalo que envolveu alguns parlamentares aliados do governo com paramilitares. O chanceler disse que nos acampamentos do grupo guerrilheiro pode-se ler a biografia de Chávez, um inimigo das políticas norte-americanas, assim como escutar seu programa de rádio. Mas ele deixou claro que isso não significa que o presidente venezuelano tenha uma relação direta com a guerrilha. Araújo ressaltou que o entendimento entre Colômbia e Venezuela é importante para os dois países e que buscará manter "as melhores" relações com seu vizinho. Araújo está nos Estados Unidos em busca do apoio para a extensão do Plano Colômbia e a aprovação do Tratado de Livre Comércio (TLC), assinado com esse país no ano passado. Essas medidas dependem da aprovação do Congresso norte-americano.