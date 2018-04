Farc voltam a propor troca de reféns As Farc reafirmaram em duas cartas divulgadas ontem que só libertarão os 22 militares e policiais mantidos em seu poder se o governo aceitar, em troca, libertar 500 guerrilheiros presos. As exigências haviam sido entregues à senadora colombiana Piedad Córdoba na quinta-feira. Uma das cartas é assinada por Guillermo León Sánchez, conhecido como Alfonso Cano, chefe das Farc. Ontem, seis militares colombianos morreram no Departamento de Cauca após combates contra a guerrilha.