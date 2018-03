Farmacêutico que diluía remédio terá de pagar US$ 2,2 bilhões Uma americana doente de câncer receberá uma indenização de cerca de US$ 2,2 bilhões porque seu farmacêutico lhe vendia medicamentos diluídos. Um jurado de Kansas City tomou esta decisão depois que o farmacêutico Robert Courtney confessou ter diluído por vários anos os remédios de centenas de doentes de câncer que se submetiam a quimioterapia. O jurado decidiu que Georgia Hayes deve receber US$ 225 milhões e também estabeleceu "danos punitivos" contra o farmacêutico no valor de US$ 2 bilhões. Courtney ainda corre o risco de ser condenado a 30 anos de prisão. A sentença a favor de Hayes é a primeira de mais de 400 causas civis contra o farmacêutico.