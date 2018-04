Fãs celebram 70º aniversário de Lennon no Central Park Milhares de pessoas vindas de diversas partes do mundo se reuniram no Central Park, em Nova York, para homenagear o 70º aniversário de nascimento de John Lennon. Os fãs circundaram o mosaico redondo feito no chão com a inscrição Imagine, música o ex-Beatle, enquanto a cantavam. As celebrações começaram na sexta-feira na Inglaterra, onde a Google divulgou o vídeo de 32 segundos "doodle" com a trilha ''Imagine''. Em Liverpool, a primeira esposa de Lennon, Cynthia, e o filho Julian apresentaram uma escultura para celebrar a data.