Fãs e líderes lamentam morte de Michael Jackson

O ex-presidente sul-coreano Kim Dae-jung, que conheceu o cantor, declarou: "O mundo perdeu um herói". O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, qualificou a morte do artista como um "acontecimento lamentável", apesar de ter criticado a mídia por dar atenção demais ao tema. A ex-primeira-dama filipina Imelda Marcos, que celebrou a absolvição de Jackson em 2005 em um processo no qual era acusado de molestar sexualmente um menor de idade, contou ter chorado ao receber a notícia. "Michael Jackson enriqueceu nossas vidas, nos fez mais felizes", disse ela.

Michiko Suzuki, uma crítica musical japonesa, que esteve com o cantor diversas vezes na década de 1980, disse que seu país provavelmente ficará em luto por um tempo. "Todo mundo imitava seus passos quando ele fazia sucesso. Ele é um verdadeiro superstar", declarou. Em Bogotá, o tatuador Michael Taquino, de 24 anos, disse que seus pais deram esse nome a ele por causa do artista. Ele se lembra de ter crescido em uma época de racionamento de energia. "Quando a luz voltava, eu colocava meu disco do Michael Jackson e ficava na janela cantando sozinho", recorda.

No centro da Cidade do México, Esteban Rubio, um homem de 30 anos que faz personificação de Michael Jackson, fez um tributo improvisado ao astro. "Estou triste. É como se um pedaço tivesse sido arrancado de mim." Na Malásia, uma marca de leite de soja se chama "Black or White", uma citação a uma música do cantor. Os consumidores da marca, quando pedem o produto, dizem apenas "Michael Jackson" ou "MJ".

Multidão

Minutos depois da chegada do cantor ao Centro Médico da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), pessoas começaram a ir para diante do hospital às centenas. Uma multidão permaneceu no local durante horas, algumas delas dançando enquanto outras passavam em carros com seus equipamentos de som tocando músicas de Michael Jackson.

"Meu coração está pesado porque meu ídolo morreu", disse Byron Garcia, consultor de segurança de uma penitenciária filipina que organizou um vídeo no qual 1,5 mil detentos dançaram em sincronia os passos da música "Thriller". O vídeo virou um sucesso na internet, alcançando mais de 23 milhões de acessos no site de compartilhamento de vídeos YouTube.