Fãs, políticos e artistas celebram Michael no mundo todo

"O mundo perdeu um ícone e a música perdeu tesouros. Ele escreveu músicas que gerações de pessoas, ontem, hoje e amanhã, cantarão. Foi incrível o que ele fez", disse Sofia Loren. A atriz e seus filhos faziam visitas frequentes ao rancho Neverland, que foi de Michael Jackson, na Califórnia, e tiveram uma amizade firme com o astro falecido."Espero que Michael encontre a paz que talvez ele não tenha tido nos últimos quinze anos", disse Loren. "Eu me sinto privilegiado em ter trabalhado com Michael. Ele tinha uma alma gentil, era talentoso. Sua música será lembrada para sempre", afirmou McCartney. Em Paris, a atriz e cantora Liza Minnelli disse que cantará em tributo a Jackson amanhã. "Eu sentirei saudades dele até o dia da minha morte", disse a cantora americana, emocionada. Para Obama, o popstar foi um artista espetacular e um ícone da música, segundo o secretário de imprensa da Casa Branca, Robert Gibbs.

Em março, Michael Jackson esteve em Londres, onde anunciou em coletiva que seus shows "This is It" marcariam seu adeus aos palcos londrinos. Na noite de hoje, os fãs acenderam velas na praça Trafalgar, da capital britânica. O primeiro-ministro Gordon Brown lamentou a morte de Jackson. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse que a morte do cantor foi um "acontecimento lamentável", embora tenha criticado a mídia por dar muita atenção ao evento. "Eu não acho que qualquer um possa ser indiferente a Michael Jackson, inclusive meu marido", disse a primeira-dama da França, Carla Bruni-Sarkozy. "Eu sentirei uma grande falta da sua voz, da sua presença no mundo", ela disse. Em comunicado, Mandela lamentou a morte dizendo que perda é sentida no mundo inteiro. Jackson cantou para Mandela no aniversário de 1998 do líder sul-africano.

Os fãs, por sua vez, lembraram do gênio torturado, cujo talento cativou uma geração inteira e lançou tendências na música, na dança e na moda. Minutos depois da chegada do cantor ao Centro Médico da UCLA, em Los Angeles, pessoas começaram a ir para diante do hospital às centenas. Uma multidão permaneceu no local durante horas, algumas delas dançando, enquanto outras passavam em carros com seus equipamentos de som tocando músicas de Michael Jackson. O luto ultrapassou todas as fronteiras.

"Meu coração está pesado porque meu ídolo morreu", disse Byron Garcia, consultor de segurança de uma penitenciária filipina que organizou um vídeo no qual 1.500 detentos dançaram em sincronia os passos de "Thriller". O vídeo virou um sucesso na internet, alcançando mais de 23 milhões de acessos no YouTube.

Japão

A ex-primeira-dama filipina Imelda Marcos, que celebrou a absolvição de Jackson em 2005 em um processo no qual era acusado de molestar sexualmente um menor de idade, contou ter chorado ao receber a notícia. "Michael Jackson enriqueceu nossas vidas, nos fez mais felizes", disse ela. Em Bogotá, um tatuador de 24 anos de idade chamado Michael Tarquino disse que seus pais deram esse nome a ele por causa do artista. Ele se lembra de ter crescido em uma época de racionamento de energia. "Quando a luz voltava, eu colocava meu disco do Michael Jackson e ficava na janela cantando sozinho", recorda.

Os fãs japoneses de Michael Jackson sempre estiveram entre os mais apaixonados e ficaram chocados com a notícia. Michiko Suzuki, uma crítica musical que esteve com o cantor diversas vezes na década de 1980, disse que seu país provavelmente ficará em luto por um tempo. "Todo mundo imitava seus passos quando ele fazia sucesso. Ele é um verdadeiro superstar", declarou.