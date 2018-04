Fatah define Abbas como candidato nas próximas eleições presidenciais

RAMALA - O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP) e líder do Fatah, Mahmoud Abbas, será o candidato do movimento nacionalista nas próximas eleições presidenciais, segundo uma decisão do Conselho Revolucionário anunciada nesta quinta-feira, 16, por um de seus membros, Amin Maqbul.

Abbas, que demonstrou em mais de uma ocasião seu desinteresse em continuar no cargo, não esteve presente durante a votação, que aconteceu na noite desta quarta-feira.

A decisão foi tomada por unanimidade em reunião na cidade cisjordaniana de Ramala, capital administrativa da ANP, disse Maqbul.

No marco de seu processo de reconciliação, o Fatah e a outra grande facção palestina, o islamita Hamas, decidiram que um Governo de união nacional formado por tecnocratas e liderado por Abbas preparará eleições legislativas e presidenciais.

Os dois pleitos estão convocados para o próximo dia 4 de maio, mas o Comitê Eleitoral Central já advertiu que será impossível prepará-los para essa data, por causa dos atrasos acumulados durante as negociações de reconciliação.

Segundo fontes do Fatah, destacados dirigentes do grupo pressionaram Abbas a aceitar a candidatura, por conta das pesquisas de opinião que o posicionavam acima de outros candidatos.

Uma enquete do Centro Palestino de Opinião Pública divulgada no domingo passado outorga a Abbas um respaldo de 49,9% dos eleitores contra apenas 18% do líder do Hamas, Khaled Meshaal.