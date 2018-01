Fatah pede a palestinos que suspendam ataques O Conselho Revolucionário da Fatah decidiu nesta quarta-feira, em Gaza, depois de duas semanas de intensas discussões, emitir um comunicado exortando os palestinos a pararem com os atentados em Israel. A Fatah é a facção do presidente da Autoridade Palestina (AP), Yasser Arafat, e o principal dos 11 grupos integrantes da Organização de Libertação da Palestina (OLP). "Ataques militares dentro da linha verde - a fronteira entre Cisjordânia e Israel - devem ter fim, porque eles refletem negativamente na imagem de nossa luta nacional", diz o documento. O texto não faz referência aos ataques "do outro lado da linha verde", ou seja, às forças israelenses e às colônias judaicas construídas depois da ocupação da Cisjordânia e da Faixa de Gaza por Israel, em 1967. Na terça-feira, três israelenses foram mortos num atentado ao assentamento judaico de Itamar.