Faturamento da RCTV é ''''quase zero'''' O faturamento da Rádio Caracas Televisão (RCTV) - que agora transmite apenas por cabo - "está praticamente reduzido a zero", disse o presidente da emissora, Marcel Granier. "A empresa está vivendo de suas reservas", afirmou Granier ao jornal chileno "La Tercera". A oposicionista RCTV era a mais popular emissora de TV da Venezuela até maio, quando o governo se recusou a renovar sua concessão para transmitir no sinal aberto.