Favorito à presidência do México tropeça em gafes

Ele não conseguiu lembrar o título de um único livro que leu, apenas "partes" da Bíblia. Depois não disse quanto é o valor do salário mínimo, nem o preço de uma simples tortilla. Enrique Peña Nieto, o homem que poderá ser o futuro presidente do México, não começou muito bem.

Há meses, a eleição de Peña Nieto parece quase um fato inevitável. O político boa pinta, cuja mulher é uma estrela da TV, lidera as pesquisas de intenções de voto por margens aparentemente inalcançáveis para os rivais. Mas neste início da campanha, ele está tropeçando numa série de gafes embaraçosas que suscitam dúvidas quanto à sua consistência como candidato.

Os mexicanos irão às urnas em julho para eleger o presidente que sucederá a Felipe Calderón, cujo mandato de seis anos foi arrasado pela violência e pela guerra contra os cartéis da droga que deixaram 50 mil mortos.

Peña Nieto é do Partido Revolucionário Institucional (PRI), que governou o México por 71 anos até perder a presidência em 2000. Assegurando que se reformou e abandonou os métodos corruptos, o PRI venceu eleições para governador e cargos legislativos, recompôs uma formidável máquina partidária e exerceu pressões para conseguir aprovação de leis que favoreceram sua candidatura.

Peña Nieto, à frente dessas pressões, foi até setembro governador do Estado do México, o mais populoso do país. Aproveitando das divisões, da desorganização e do caos em que se encontram os outros partidos, Peña Nieto parece imbatível, e sua juventude constitui um apelo para uma nova geração de eleitores de curta memória sobre o passado tenebroso do PRI. Mas em seus tropeços, ele não mostrou a menor habilidade para improvisar e preparar a própria recuperação.

Seus problemas começaram no início de dezembro na famosa Feira Internacional do Livro em Guadalajara. Quando pediram que ele mencionasse três livros que o haviam influenciado, hesitou, gaguejou e olhou para os assessores em busca de ajuda. Um tanto atrapalhado, acabou dizendo que tinha lido "partes" da Bíblia.

Depois se referiu a uma obra de ficção de um autor mexicano da década passada, La Silla del Águila (O trono da águia), mas atribuindo-a a um importante historiador, Enrique Krauze, enquanto foi escrita pelo mais famoso romancista mexicano vivo, Carlos Fuentes. "É que quando leio um livro, não consigo fixar o título", justificou.

A história espalhou-se e Peña Nieto logo se tornou alvo de inúmeras piadas dos adversários. Parecia confirmar a ideia geral de que ele é um político boa pinta, mas sem o menor conteúdo. A crítica mais contundente foi a do próprio Fuentes: "Este cavalheiro tem todo o direito de não me ler", disse o escritor. "Mas ele não tem o direito de ser presidente do México com sua ignorância." Posteriormente, Peña Nieto tentou se desculpar, explicando em mensagens no Twitter que se sentia sem graça, mas os compromissos políticos não lhe deixavam tempo para ler.

Gafes. O tropeço seguinte foi durante uma entrevista para o jornal espanhol El País, quando não soube lembrar o valor do salário mínimo nem pôde dizer o preço das tortillas, o alimento básico das famílias das classes trabalhadora e média baixa do México. Peña Nieto continuou e afirmou que não se devia esperar que ele soubesse o preço das tortillas, pois não era uma dona de casa, comentário que foi considerado machista e uma dupla falta de sensibilidade.

Embora essas gafes não devam reduzir substancialmente o apoio do eleitorado, elas sugerem que Peña Nieto não é o candidato perfeito que muitos achavam que fosse. E sugerem que o PRI, que empreende uma verdadeira cruzada para melhorar sua imagem, terá também um árduo trabalho para sustentar a candidatura dele.

Não é a primeira vez que Peña Nieto tropeça. Em uma entrevista em 2009, à rede de TV de língua espanhola Univisión, ele não conseguiu falar exatamente do que sua primeira mulher morrera, dois anos antes - segundo os médicos, a causa foi um ataque epilético. Ele voltou a se casar em 2010. "Não consigo lembrar o nome do autor de um livro, mas sejamos francos, o que eu não esqueço é da violência, da pobreza e do desespero em que o México está vivendo", disse em um evento do PRI em meados de dezembro, na tentativa de se defender do crescente ridículo.

Por que motivo o PRI escolheria um candidato que não sabe cuidar da própria imagem? Analistas mexicanos afirmam que ele foi escolhido mais em razão do seu apelo e da sua lealdade do que por sua argúcia. Segundo os analistas, o poder de fato está com o grupo de políticos veteranos que cercam Peña Nieto, entre eles, afirmam, o ex-presidente Carlos Salinas de Gortari.

Peña Nieto, de 45 anos, formado em Direito, registrou oficialmente sua candidatura em novembro, mas pela legislação eleitoral só poderá começar a fazer campanha no final deste mês.

Todos concordam que ganhar a presidência só dependerá dele, mas seus adversários estão se aproveitando de sua vulnerabilidade e procuram manobrar e tirar vantagem dela, embora, a bem da verdade, também não estejam isentos de problemas. / TRADUÇÃO ANNA CAPOVILLA