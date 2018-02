Favorito é alvo de críticas em debate no Irã Um dos favoritos à eleição presidencial da próxima semana no Irã, o diplomata Saeed Jalili, principal negociador nuclear do país, foi duramente criticado pelos rivais em um debate realizado na noite de ontem na TV iraniana. O alvo das críticas foi a falta de progresso no diálogo com as potências nucleares sobre o controvertido programa atômico do país.