Fazendeiro russo usa minas para afugentar ladrões de batata

Um fazendeiro russo foi condenado em um tribunal por colocar minas terrestres antipessoais em suas terras para impedir a entrada de ladrões.

Alexander Skopintsev, de Primorye, no leste do país, perto da fronteira com a China, colocou três minas no local após montá-las na garagem.

O fazendeiro, 73 anos, aparentemente estava preocupado com frequentes furtos de batatas de sua fazenda.

Skopintsev foi preso depois que um invasor pisou em um fio armado para detonar uma das minas em agosto passado e ficou ferido na explosão.

Esse tipo de mina pode matar ou incapacitar suas vítimas, e são detonadas por pressão, por um arame esticado ou remotamente.

O fazendeiro foi condenado por manufaturar e armazenar ilegalmente armas e recebeu uma pena suspensa de dois anos e meio.

"Skopintsev disse em seu depoimento que tinha fabricado os artefatos explosivos para proteger seu jardim contra ladrões", disseram os promotores locais em nota divulgada pela agência de notícias RIA-Novosti.