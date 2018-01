Fazendeiros encontram mísseis disparados contra avião israelense Fazendeiros encontraram hoje os dois mísseis que por pouco não acertaram um avião comercial israelense na semana passada, 10 quilômetros ao norte do aeroporto de Mombasa. O vice-comissário de polícia William Langat disse que os dois mísseis - um detonado e o outro não - foram encontrados por dois diferentes fazendeiros a dois quilômetros da aldeia de Kaloleni. Segundo ele, a polícia recolheu os destroços do míssil detonado, mas estava planejando a desativação do outro para a manhã de sábado.