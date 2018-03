Fazendeiros fazem protesto na Grécia e bloqueiam vias

Os fazendeiros protestam contra a decisão da coalizão do conservador governo grego de anular isenções de impostos sobre sua receitas e sobre gasolina para veículos rurais. Eles também reclamam dos sérios atrasos nos pagamentos de subsídios.

As medidas de austeridade, introduzidas este ano enquanto o país enfrenta seu sexto ano de batalha contra o desemprego, são parte de exigências impostas por credores internacionais. As informações são da Associated Press.