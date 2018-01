FBI adverte sobre ameaça terrorista a monumentos em Nova York O FBI advertiu nesta terça-feira as autoridades da cidade de Nova York a respeito de uma informação não-confirmada segundo a qual alguns monumentos, como a estátua da Liberdade, poderiam ser alvos de ataques terroristas, disse uma fonte do Departamento de Justiça. A informação, enviada à força-tarefa conjunta antiterrorismo do FBI em Nova York, baseia-se em entrevistas com detidos e não pôde ser confirmada independentemente, acrescentou a fonte. O agente policial Raymond Kelly disse hoje que o departamento de polícia de Nova York se mantinha em estreito contato com as autoridades federais e que está preparado para "qualquer eventualidade". Os comentários de Kelly surgiram um dia antes da concentração anual de navios e pessoal naval chamada Semana da Frota - uma espécie de feira naval. Kelly indicou que a polícia "faz o melhor que pode em termos razoáveis para prevenir outro ato (terrorista) e para responder caso - Deus nos livre - ocorra algum". Foram delimitadas algumas zonas de segurança, a as autoridades proibiram que as naves se aproximem a uma distância inferior a 150 metros do edifício das Nações Unidas e das ilhotas de Liberty (onde fica a estátua da Liberdade) e Ellis. Além disso, nenhuma das embarcações poderá aproximar-se a uma distância de menos de 26 metros dos suportes ou diques das pontes, dos ventiladores dos túneis ou das instalações mais próximas da água.