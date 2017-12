FBI adverte sobre ameaças em 11 de setembro O FBI advertiu às polícias locais e empresas de eletricidade e transportes sobre o recebimento de uma série de ameaças relacionadas com o primeiro aniversário de 11 de setembro, particularmente dirigidas a Washington e Nova York. Na semana passada, o FBI informou em sua página na Internet ter declarado estado de alerta para o 11 de setembro. O boletim esclarece que a polícia federal norte-americana não possui informações concretas nem confiáveis de atentados contra os atos previstos para quarta-feira. Porém, o FBI recomendou a manutenção do estado de alerta devido às ameaças gerais. O boletim foi divulgado pelo Centro Nacional de Proteção de Inra-Estrutura do FBI, encarregado de avaliar as ameaças e advertir às empresas e agências locais em questão. Outros acontecimentos que merecem estado de alerta, segundo o boletim, são a Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas que começa em 10 de setembro, e a reunião do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, em Washington, entre 25 e 29 de setembro.