FBI adverte sobre possível caminhão-bomba A polícia federal norte-americana (FBI, por sua sigla em inglês) advertiu nesta sexta-feira (29) sobre a possibilidade de que seja cometido algum atentado com um carro-bomba nos Estados Unidos e pediu à população de todo o país que esteja alerta para alguns sinais suspeitos. Sem informar se foi feita alguma ameaça específica contra os Estados Unidos e sem dar mais detalhes a respeito, o FBI publicou ontem em uma de suas páginas na Internet e enviou por correio eletrônico a milhares de companhias uma lista de detalhes que os americanos devem estar atentos. Intitulada "Apenas com o objetivo de informar", a mensagem exortou os cidadãos americanos a estar alerta para os seguintes sinais, que poderiam indicar algum plano para um ataque com carro-bomba: Roubo de explosivos ou produtos químicos; aluguel de galpões para armazenar produtos químicos; roubo de um caminhão ou caminhonete capazes de carregar mais de uma tonelada; odores químicos ou tóxicos em apartamentos ou casas; pequenas explosões em áreas de bosques, que poderiam ser indícios de testes de bombas; e informes de pessoas que sofreram queimaduras com explosivos ou que perderam dedos e mãos de modo suspeito. O alerta foi publicado no site do FBI, Centro de Proteção da Infra-estrutura Nacional (http://www.nipc.gov), responsável de proteger as mais importantes redes de computadores do país e infra-estruturas físicas, como torres de telefone e usinas nucleares. "Não há indicação de algo vá acontecer", disse a porta-voz do FBI, Debra Weireman. "Estamos apenas informando para que a comunidade esteja de guarda."