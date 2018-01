FBI ajudou a instaurar o Plano Condor, diz NYT Os EUA conheciam e apoiavam as atividades do Plano Condor - a rede ilegal de perseguição, tortura, desaparecimento e assassinato de opositores, coordenado nos anos 70 pelos regimes repressivos da Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Brasil. O jornal New York Times disse hoje que um documento do Departamento de Estado recentemente desclassificado "demonstra que os militares da América Latina envolvidos no Plano Condor, que uniu os esforços dos governos de ultradireita dos anos 70 para afastar a oposição esquerdista, empregaram instalações de comunicações dos EUA para trocar informações de inteligência". "Há documentos que demonstram que o FBI ajudou nos esforços iniciais (para a elaboração) do Plano Condor, para a investigação de esquerdistas da América do Sul que foram presos e, ao menos em um caso, torturados", afirmou o jornal. O documento foi descoberto pelo professor Patrice Mc Sherry da Universidade de Long Island, entre os milhares de documentos relacionados com as ditaduras sul-americanas desclassificados pelos EUA, disse o Times. Segundo os documentos, como diz o diário, "se os militares latino-americanos usaram instalações dos EUA para transmitir informação de inteligência, isto propiciou aos funcionários americanos ocasião para monitorar de perto as atividades do (Plano) Condor".